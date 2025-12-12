Каллас: 210 млрд евро активов РФ останутся замороженными до репараций для Украины

Евросоюз не отдаст России замороженные активы до того момента, пока страна-агрессор не выплатит Украине репарации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в соцсети X.
Каллас напомнила, что Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов.
"Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если Россия не выплатит Украине в полном объеме репарации за причиненный ущерб", - подчеркнула она.
Глава дипломатии ЕС заверила, что блок будет наращивать давление на Россию до тех пор, пока она не начнет серьезно относится к переговорам.
Также, по ее словам, заседание Евросовета на следующей неделе будет иметь решающее значение для обеспечения финансовых потребностей Украины на ближайшие годы.
Напомним, сегодня, 12 декабря, страны Евросоюза приняли решение бессрочно продлить блокировку российских активов.
До этого момента страны блока должны были каждые шесть месяцев продлевать заморозку российских активов. Это создавало определенные риски, поскольку в любой момент Венгрия или Словакия могли заблокировать такое решение.
Также, как написало Reuters, бессрочная заморозка активов РФ важна в контексте обсуждения "репарационного кредита" для Украины.
Ожидается, что 18 декабря лидеры стран Евросоюза соберутся, чтобы рассмотреть возможность предоставления Украине такого кредита. Против инициативы выступает Бельгия, она опасается исков и санкций со стороны Москвы.
Сегодня Бельгия вместе с Италией, Мальтой и Болгарией призвали искать альтернативные сценарии финансовой помощи Украине.