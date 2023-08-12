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У Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30

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Калінінград, Субота 12 серпня 2023 15:03
У Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30 Фото: у Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30 (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Російський винищувач Су-30 розбився у Калінінградській області РФ. Попередньо, екіпаж літака загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявив Західний військовий округ РФ, сьогодні, 12 серпня, у Калінінградській області під час виконання навчально-тренувального польоту розбився літак Су-30. Винищувач впав у безлюдній місцевості.

Росіяни заявляють, що весь екіпаж літака загинув.

"Політ виконувався без боєкомплекту. За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала технічна несправність", - йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

Довідка. Калінінградська область - це найзахідніший регіон Росії. Область оточена Польщею та Литвою. Там мешкають близько 950 тисяч людей.

У Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30

скриншот google.com/maps

Інциденти з літаками та гелікоптерами в Росії

У Росії вже повідомляли про аварії авіації, які відбувалися раніше. Наприклад, 13 травня у Брянській області РФ упав вертоліт. Перед падінням він довго кружляв, а потім упав на будинок. Пізніше у Брянській області впав ще один вертоліт.

Також на початку липня у Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31 під час виконання навчального польоту.

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