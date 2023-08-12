В Калининградской области РФ разбился истребитель Су-30
Российский истребитель Су-30 разбился в Калининградской области РФ. Предварительно, экипаж самолета погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Как заявил Западный военный округ РФ, сегодня, 12 августа, в Калининградской области во время выполнения учебно-тренировочного полета разбился самолет Су-30. Истребитель упал в безлюдной местности.
Россияне заявляют, что весь экипаж самолета погиб.
"Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность", - говорится в сообщении российских СМИ.
Справка. Калининградская область - это самый западный регион России. Область окружена Польшей и Литвой. Там проживают около 950 тысяч человек.
скриншот google.com/maps
Инциденты с самолетами и вертолетами в России
В России уже сообщали об авариях авиации, происходивших ранее. К примеру, 13 мая в Брянской области РФ упал вертолет. Перед падением он долго кружился, а потом упал на дом. Позже в Брянской области упал еще один вертолет.
Также в начале июля в Камчатском крае РФ разбился истребитель МиГ-31 в ходе учебного полета.
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