Калініна здолала перший основний раунд Істборна

Rothesay International, 1-й раунд

Кирстя – Калініна – 0:2 (3:6, 2:6)

Розпочали суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах. У сьомому геймі Калініна додала обертів і зуміла оформити брейк. А після вдалої гри на своїй подачі ще й набрала вирішальний пункт на подачі Кирсті.

У другому сеті вирішальним став четвертий гейм. Українка знову оформила брейк і невдовзі забезпечила солідний гандикап (4:1). Кирстя ще трохи поопиралася, але у восьмому геймі провалилася на власній подачі. Калініна з четвертої спроби оформила матчбол.

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з американкою Медісон Кіз. Раніше їхні турнірні шляхи перетиналися тричі. Рекорд протистояння – 3:0 на користь Калініної.

Rothesay International належить до турнірів серії WTA 500. Ці змагання стали звичним етапом підготовки до третього мейджора року – Вімблдона. Тріумфаторка Істборна заробить 142 тисячі доларів.