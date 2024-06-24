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Калинина одолела первый основной раунд Истборна

Фото: Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала турнира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила румынку Сорану Кырстю в первом круге соревнований на Туманном Альбионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Rothesay International, 1-й раунд

Кырстя – Калинина – 0:2 (3:6, 2:6)

 

Начали соперницы на равных, сосредоточившись на своих подачах. В седьмом гейме Калинина прибавила обороты и сумела оформить брейк. А после удачной игры на своей подаче еще и набрала решающий пункт на подаче Кырсти.

Во втором сете решающим стал четвертый гейм. Украинка снова оформила брейк и вскоре обеспечила солидный гандикап (4:1). Кырстя еще немного посопротивлялась, но в восьмом гейме провалилась на собственной подаче. Калинина с четвертой попытки оформила матчбол.

В следующем круге украинская теннисистка встретится с американкой Мэдисон Киз. Ранее их турнирные пути пересекались трижды. Рекорд противостояния – 3:0 в пользу Калининой.

Rothesay International относится к турнирам серии WTA 500. Эти соревнования стали привычным этапом подготовки к третьему мэйджору года – Уимблдону. Триумфатор Истборна заработает 142 тысячи долларов.

К слову, ранее Украина объявила состав на теннисный турнир Олимпийских игр-2024.

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Теннис