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Калініна здолала перший основний раунд Істборна

Істборн, Понеділок 24 червня 2024 15:11
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Калініна здолала перший основний раунд Істборна Фото: Ангеліна Калініна вийшла в 1/8 фіналу турніру (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла румунку Сорану Кирстю в першому колі змагань на Туманному Альбіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Rothesay International, 1-й раунд

Кирстя – Калініна – 0:2 (3:6, 2:6)

Розпочали суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах. У сьомому геймі Калініна додала обертів і зуміла оформити брейк. А після вдалої гри на своїй подачі ще й набрала вирішальний пункт на подачі Кирсті.

У другому сеті вирішальним став четвертий гейм. Українка знову оформила брейк і невдовзі забезпечила солідний гандикап (4:1). Кирстя ще трохи поопиралася, але у восьмому геймі провалилася на власній подачі. Калініна з четвертої спроби оформила матчбол.

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з американкою Медісон Кіз. Раніше їхні турнірні шляхи перетиналися тричі. Рекорд протистояння – 3:0 на користь Калініної.

Rothesay International належить до турнірів серії WTA 500. Ці змагання стали звичним етапом підготовки до третього мейджора року – Вімблдона. Тріумфаторка Істборна заробить 142 тисячі доларів.

До слова, раніше Україна оголосила склад на тенісний турнір Олімпійських ігор-2024.

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