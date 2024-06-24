ua en ru
Пн, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Калинина одолела первый основной раунд Истборна

Истборн, Понедельник 24 июня 2024 15:11
UA EN RU
Калинина одолела первый основной раунд Истборна Фото: Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала турнира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила румынку Сорану Кырстю в первом круге соревнований на Туманном Альбионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Rothesay International, 1-й раунд

Кырстя – Калинина – 0:2 (3:6, 2:6)

Начали соперницы на равных, сосредоточившись на своих подачах. В седьмом гейме Калинина прибавила обороты и сумела оформить брейк. А после удачной игры на своей подаче еще и набрала решающий пункт на подаче Кырсти.

Во втором сете решающим стал четвертый гейм. Украинка снова оформила брейк и вскоре обеспечила солидный гандикап (4:1). Кырстя еще немного посопротивлялась, но в восьмом гейме провалилась на собственной подаче. Калинина с четвертой попытки оформила матчбол.

В следующем круге украинская теннисистка встретится с американкой Мэдисон Киз. Ранее их турнирные пути пересекались трижды. Рекорд противостояния – 3:0 в пользу Калининой.

Rothesay International относится к турнирам серии WTA 500. Эти соревнования стали привычным этапом подготовки к третьему мэйджору года – Уимблдону. Триумфатор Истборна заработает 142 тысячи долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
В ВСУ опровергают полную оккупацию россиянами Новоалександровки на Покровском направлении
В ВСУ опровергают полную оккупацию россиянами Новоалександровки на Покровском направлении
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины