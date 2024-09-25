Калініна зачохлила ракетку на старті China Open
Українка Ангеліна Калініна поступилася словацькій тенісистці Ребецці Шрамковій у першому раунді престижного турніру в Пекіні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
China Open, 1-й раунд, жінки
Калініна – Шрамкова – 0:2 (4:6, 0:6)
Українська тенісистка програла стартовий гейм на власній подачі. Проте, піти Шрамковій у відрив не дала, оформивши брейк у відповідь у четвертому (2:2). Утім, словачка тут же повторила трюк і з невеликою стратегічною перевагою довела сет до перемоги.
Друга ж партія стала повним фіаско Калініної. Опору представниці України вистачило лише на 23 хвилини. Двічі вона віддала гейми "під нуль", не набрала жодного очка, а "бублик" із матчболом Шрамкова повісила з другої спроби.
У наступному колі словацька тенісистка зустрінеться з безпрапорною росіянкою Єкатєріною Алєксандровою. Калініна ж готуватиметься до наступних турнірів. China Open для неї стало четвертим із п'яти останніх змагань, де пакувати валізи довелося після першого ж раунду.
Торік Калініна дійшла в Пекіні до 3-го кола, де поступилася француженці Каролін Гарсії. Натомість Шрамкова в той час взагалі змагалася на турнірах серії ITF. Цьогоріч словацька тенісистка зробила ривок із другої сотні світового рейтингу в топ-65.
До слова, раніше Стародубцева перемогла німкеню Зігемунд у 1/64 фіналу China Open.
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