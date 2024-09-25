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Калинина зачехлила ракетку на старте China Open

Пекин, Среда 25 сентября 2024 16:17
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Калинина зачехлила ракетку на старте China Open Фото: Ангелина Калинина завершила выступления в Поднебесной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Ангелина Калинина уступила словацкой теннисистке Ребекке Шрамковой в первом раунде престижного турнира в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

China Open, 1-й раунд, женщины

Калинина – Шрамкова – 0:2 (4:6, 0:6)

Украинская теннисистка проиграла стартовый гейм на собственной подаче. Однако уйти Шрамковой в отрыв не дала, оформив ответный брейк в четвертом (2:2). Впрочем, словачка тут же повторила трюк и с небольшим стратегическим преимуществом довела сет до победы.

Вторая же партия стала полным фиаско Калининой. Сопротивления представительницы Украины хватило всего на 23 минуты. Дважды она отдала геймы "под ноль", не набрала ни одного очка, а "баранку" с матчболом Шрамкова повесила со второй попытки.

В следующем круге словацкая теннисистка встретится с нейтральной россиянкой Екатериной Александровой. Калинина же будет готовиться к следующим турнирам. China Open для нее стала четвертым из пяти последних соревнований, где паковать чемоданы пришлось после первого же раунда.

В прошлом году Калинина дошла в Пекине до 3-го круга, где уступила француженке Каролин Гарсии. В свою очередь Шрамкова в то время вообще соревновалась на турнирах серии ITF. В этом году словацкая теннисистка совершила рывок из второй сотни мирового рейтинга в топ-65.

К слову, ранее Стародубцева победила немку Зигемунд в 1/64 финала China Open.

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