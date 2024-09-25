China Open-2024: Стародубцева вибила представницю топ-70, Цуренко вилетіла на старті

Українська тенісистка Леся Цуренко зазнала поразки від болгарки Вікторії Томової, а її співвітчизниця Юлія Стародубцева розібралася з німецькою тенісисткою Лаурою Зігемунд у першому колі змагань в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

China Open, 1-й раунд, жінки

Цуренко – Томова – 0:2 (3:6, 3:6)

Стародубцева – Зігемунд – 2:0 (6:4, 7:6)

Досвідчена Цуренко провалила старт зустрічі, коли суперниця з брейком повела 3:0. Українка спробувала вирівняти становище, але на дві взяті подачі болгарської тенісистки Томова відповіла ще двома брейками. Перший сет Цуренко програла за 43 хвилини.

Невдало вона розпочала і другу партію. Щоправда, до середини сету зуміла стабілізувати гру (3:3). Та цей локальний успіх виявився останнім для української ветеранки. Томова ще двічі взяла подачі Цуренко та завершила матч на власну користь.

Переможниця кваліфікації Стародубцева проґавила стартовий ривок опонентки. Зігемунд узяла три гейми поспіль, зокрема й один – на подачі українки. Проте, остання відшукала резерви для камбеку, зрівняла рахунок (4:4), а потім набрала два пункти та повела за партіями.

Другий сет видався ще конкурентнішим. Суперниці йшли нога в ногу, допоки Стародубцева з двома брейками не здобула стратегічну перевагу (4:2). Утім, досвідчена німкеня зуміла відігратися і закрутила інтригу заново. У дев'ятому-десятому геймах українська тенісистка та Зігемунд знову обмінялися брейками (5:5).

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там Стародубцева відразу ж пішла у відрив (3:0). Зігемунд ще трохи поопиралася, але молода українка з першої спроби реалізувала матчбол і завоювала путівку в друге коло China Open.

У наступному раунді Стародубцева зустрінеться з Катеріною Сіняковою. Чешка отримала в Пекіні 27-й номер посіву, тож у 1/32 фіналу розпочне виступи. На цій же стадії стартують українки Марта Костюк і Даяна Ястремська.