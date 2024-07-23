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Калініна вийшла в чвертьфінал Prague Open

Фото: Ангеліна Калініна переграла другу опонентку на турнірі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Ангеліна Калініна здолала французьку тенісистку Ельзу Жакемо в другому колі змагань у столиці Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Prague Open, 2-й раунд

Жакемо – Калініна – 1:2 (5:7, 6:3, 2:6)

 

У стартовому сеті головні події розгорнулися в середині партії. Відразу чотири гейми поспіль завершилися перемогою тенісистки, яка приймала подачі. Отже, рахунок залишився рівним (4:4) і вірогідність тай-брейку зросла. Утім, у дванадцятому геймі Калініна оформила третій брейк і повела за сетами.

Друга партія розпочалася з обміну брейками. Далі ж ініціативою заволоділа Жакемо. Зі ще трьома трьома взятими подачами української тенісистки проти всього двох у Калініної вона закрила сет на власну користь за 50 хвилин і перевела матч у вирішальну партію.

Там боротьби не вийшло. З двома брейками українська тенісистка блискавично створила гандикап (4:0) і холоднокровно довела поєдинок до логічної перемоги. Жакемо спромоглася взяти лише два пункти та завершила виступи в Празі.

У наступному раунді Калініна зустрінеться з переможницею протистояння польки Магдалени Френх і чеської тенісистки Домініки Салкової. Українка отримала 3-й номер посіву на турнірі, призовий фонд якого склав 267 тисяч доларів.

До слова, раніше Костюк потрапила до списку сіяних на Олімпійських іграх-2024.

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