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Калинина вышла в четвертьфинал Prague Open

Фото: Ангелина Калинина переиграла вторую оппонентку на турнире (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Ангелина Калинина одолела французскую теннисистку Эльзу Жакемо во втором круге соревнований в столице Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Prague Open, 2-й раунд

Жакемо – Калинина – 1:2 (5:7, 6:3, 2:6)

 

В стартовом сете главные события развернулись в середине партии. Сразу четыре гейма подряд завершились победой теннисистки, принимавшей подачи. Следовательно, счет остался равным (4:4) и вероятность тай-брейка выросла. Впрочем, в двенадцатом гейме Калинина оформила третий брейк и повела за сетами.

Вторая партия началась с обмена брейками. Дальше инициативой завладела Жакемо. С еще тремя тремя взятыми подачами украинской теннисистки против всего двоих у Калининой она закрыла сет в свою пользу за 50 минут и перевела матч в решающую партию.

Там борьбы не вышло. С двумя брейками украинская теннисистка молниеносно создала гандикап (4:0) и хладнокровно довела поединок до логической победы. Жакемо смогла взять всего два пункта и завершила выступления в Праге.

В следующем раунде Калинина встретится с победительницей противостояния польки Магдалены Френх и чешской теннисистки Доминики Салковой. Украинка получила 3-й номер посева на турнире, призовой фонд которого составил 267 тысяч долларов.

К слову, ранее Костюк попала в список сеянных на Олимпийских играх-2024.

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Теннис