Калініна в трьох сетах вирвала місце в 1/2 фіналу Italian Open

Internazionali BNL d'Italia, 1/4 фіналу

Хаддад Майя – Калініна – 1:2 (7:6, 6:7, 3:6)

Українка стартувала просто феноменально. За перші 20 хвилин протистояння вона встигла оформити два брейки та взяти ще два пункти на власних подачах. Утім, такий ривок зіграв злий жарт із Калініною.

Заробленого гандикапу вітчизняній тенісистці забракло для комфортного завершення партії. Хаддад Майя зуміла нав'язати конкуренцію і поступово скорочувала відставання (2:4, 4:5), допоки не зрівняла рахунок. Розпочалася гра нервів, що призвела до тай-брейку.

Там боротьби вже не вийшло. Бразилійка виграла п'ять розіграшів поспіль і свого вже не відпустила, закривши першу партію за 76 хвилин. Однак, новий сет став новим випробуванням для опоненток, зокрема і на витривалість.

Калініна знову краще розпочала. З брейком вона повела 2:0, але швидко дозволила Майї Хаддад зрівняти рахунок. Проте, зі ще одним брейком українка знову відірвалася на два пункти. Латиноамериканка і цього разу вирівняла становище (4:4).

Уникнути драми Калініна могла в дванадцятому геймі. За рахунку 6:5 на власну користь українська тенісистка двічі подавала на сет, але Хаддад Майя відігралася і перевала матч у другий тай-брейк. Тут вони вже грали на рівних до останнього, а успіх прийшов до Калініної.

Не підвів із інтригою і вирішальний сет. Справи пішли за напрацьованим сценарієм – Хаддад Майя з брейком швидко забезпечила перевагу (3:0), а потім так само швидко її розгубила, коли українка віддзеркалила старт тенісистки з Бразилії та зрівняла рахунок. А потім Калініна виграла ще три гейми поспіль і завершила матч за 3 години 50 хвилин.

У півфіналі українська тенісистка зустрінеться з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Матч відбудеться 19 травня. Вихід до 1/2 фіналу в столиці Італії – найбільше досягнення Калініної на турнірах WTA 1000.