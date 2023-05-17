Калинина в трех сетах вырвала место в 1/2 финала Italian Open

Internazionali BNL d'Italia, 1/4 финала

Хаддад Майя – Калинина – 1:2 (7:6, 6:7, 3:6)

Украинка стартовала просто феноменально. За первые 20 минут противостояния она успела оформить два брейка и взять еще два пункта на своих подачах. Впрочем, такой рывок сыграл злую шутку с Калининой.

Заработанного гандикапа отечественной теннисистке не хватило для комфортного завершения партии. Хаддад Майя сумела навязать конкуренцию и постепенно сокращала отставание (2:4, 4:5), пока не сравняла счет. Началась игра нервов, приведшая к тай-брейку.

Там борьбы уже не вышло. Бразильянка выиграла пять розыгрышей подряд и своего уже не отпустила, закрыв первую партию за 76 минут. Однако новый сет стал новым испытанием для оппоненток, в том числе и на выносливость.

Калинина снова лучше начала. С брейком она повела 2:0, но быстро позволила Майе Хаддад сравнять счет. Однако с еще одним брейком украинка снова оторвалась на два пункта. Латиноамериканка и в этот раз выровняла положение (4:4).

Избежать драмы Калинина могла в двенадцатом гейме. При счете 6:5 в свою пользу украинская теннисистка дважды подавала на сет, но Хаддад Майя отыгралась и перевала матч во второй тай-брейк. Здесь они уже играли на равных до последнего, а успех сопутствовал Калининой.

Не подвел с интригой и решающий сет. Дела пошли по наработанному сценарию – Хаддад Майя с брейком быстро обеспечила преимущество (3:0), а затем так же быстро его растеряла, когда украинка отразила старт теннисистки из Бразилии и сравняла счет. А затем Калинина выиграла еще три гейма подряд и завершила матч за 3 часа 50 минут.

В полуфинале украинская теннисистка встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Матч состоится 19 мая. Выход в 1/2 финала в столице Италии – наибольшее достижение Калининой на турнирах WTA 1000.