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Italian Open: Людмила Кіченок у парі з латвійкою пробилася в 1/4 фіналу змагань

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Рим, Вівторок 16 травня 2023 16:07
Italian Open: Людмила Кіченок у парі з латвійкою пробилася в 1/4 фіналу змагань Фото: Людмила Кіченок і Єлена Остапенко прямують у чвертьфінал (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Перемогою дуету в складі українки Людмили Кіченок і латвійської тенісистки Єлени Остапенко завершився матч другого кола парного турніру в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд, парний розряд

Лінетт/Вондроушова – Л. Кіченок/Остапенко – 0:2 (3:6, 2:6)

Українсько-латвійська пара в двох сетах розібралася з дуетом польки Лінетт і чешки Вондроушової. Кіченок із напарницею упевнено розпочали поєдинок, повівши 2:0 з брейком. Опонентки спробували нав'язати конкуренцію, але невдовзі вже "горіли" 1:4.

Зрештою, опонентки обмінялися брейками в сьомому-восьмому геймах. Такий розвиток подій дозволив дуету українки та балтійки завершити партію на власній подачі. Вони реалізували сет-пойнт із другої спроби, витративши на сет 33 хвилини.

Стільки ж тривала і друга партія. Щоправда, цього разу Кіченок і Остапенко віддали польсько-чеській парі лише два гейми. Лінетт і Вондроушова трималися поруч із ними до середини сету (2:3).

Та далі українська тенісистка та її партнерка з Латвії додали в темпі та з легко виграним геймом на подачі суперниць опинилися на порозі матч-пойнту. Лінетт і Вондроушова вирішили бодай тут битися до кінця. Вони відіграли 3 спроби Кіченок із Остапенко завершити матч, але програли на четвертій.

У наступному раунді українсько-латвійська пара зустрінеться з представницями Чехії та США. Їм опонуватиме дует Маріє Боузкової та Бетані Маттек-Сендс. Чвертьфінальний матч запланований на 17 травня.

До слова, напередодні Калініна вибила американку Кіз на шляху в чвертьфінал Italian Open.

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