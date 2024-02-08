Калініна без шансів поступилася нейтральній росіянці на Abu Dhabi Open

Mubadala Abu Dhabi Open, 2-й раунд, жінки

Калініна – Самсонова – 0:2 (1:6, 3:6)

Третя ракетка України втрималася на корті проти представниці країни-агресорки всього 69 хвилин. У першому сеті Калініна не змогла чинити опору росіянці. Самсонова виграла 5 (!) геймів зі старту та лише потім дозволила українці розмочити рахунок.

Хоч Калініна й відіграла три сетболи, але емоційного підйому від набраного пункту не отримала. Вона тут же програла гейм на чужій подачі "під нуль" і поступилася в партії. Сет тривав 26 хвилини.

Трохи конкурентнішою видалася друга партія. Калініна трималася поруч із опоненткою до середини сету. Навіть на брейк Самсонової у третього геймі українська тенісистка зуміла відразу ж відповісти зворотним. Утім, надовго її завзяття не вистачило.

Зі ще двома брейками росіянка з топ-15 рейтингу WTA зуміла закрити сет і матч. У наступному колі Самсонова зустрінеться з Барборою Крейчіковою. Чешка пройшла в 1/8 фіналу на відмові Сари Соррібес-Тормо з Іспанії.