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Світоліна з втратами залишилася першою ракеткою України: чотири співвітчизниці в топ-50

Київ, Понеділок 05 лютого 2024 12:55
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Світоліна з втратами залишилася першою ракеткою України: чотири співвітчизниці в топ-50 Фото: Еліна Світоліна замкнула першу двадцятку найсильніших тенісисток світу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

П'ять вітчизняних спортсменок на чолі з Еліною Світоліною втрималися в першій півсотні оновленого рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна українка зберегла статус національної лідерки в тенісі, хоча втратила одну сходинку в класифікації. Нині вона посідає 20-те місце, записавши до свого активу 2212 очок.

Компанію Світоліній у топ-50 рейтингу склали Даяна Ястремська, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Остання найбільше втратила за минулий тиждень – 6 позицій. Натомість сенсація недавнього Australian Open Ястремська втрималася на 29-й сходинці.

Ще чотири українки розташувалися в другій сотні класифікації WTA. Дарія Снігур (135-те місце) та Юлія Стародубцева (136-те) зберегли позиції. Тим часом Катаріна Завацька пішла вгору на три сходинки (172-ге), а Катерина Байндль – втратила дві (183-те).

У першій десятці рейтингу змін не відбулося. Першою ракеткою світу залишається Іга Свьонтек. Конкурувати з полькою намагаються Аріна Сабаленко з Білорусі та американка Корі Гауфф.

Світоліна з втратами залишилася першою ракеткою України: чотири співвітчизниці в топ-50

До слова, раніше Людмила Кіченок програла фінал Australian Open у парному розряді.

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Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська Теннис
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