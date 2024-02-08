Калинина без шансов уступила нейтральной россиянке на Abu Dhabi Open

Mubadala Abu Dhabi Open , 2-й раунд, женщины

Калинина – Самсонова – 0:2 (1:6, 3:6)

Третья ракетка Украины удержалась на корте против представительницы страны-агрессорки всего 69 минут. В первом сете Калинина не смогла сопротивляться россиянке. Самсонова выиграла 5 (!) геймов со старта и лишь тогда позволила украинке размочить счет.

Хоть Калинина и отыграла три сетбола, но эмоционального подъема от набранного пункта не получила. Она тут же проиграла гейм на чужой подаче "под ноль" и уступила в партии. Сет длился 26 минут.

Чуть более конкурентной оказалась вторая партия. Калинина держалась рядом с оппоненткой до середины сета. Даже на брейк Самсоновой в третьем гейме украинская теннисистка сумела сразу ответить обратным. Впрочем, надолго ее рвения не хватило.

С еще двумя брейками россиянка из топ-15 рейтинга WTA сумела закрыть сет и матч. В следующем круге Самсонова встретится с Барборой Крейчиковой. Чешка прошла в 1/8 финала на отказе Сары Соррибес-Тормо из Испании.