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Калинина и еще 3 украинки сохранили места в первой сотне рейтинга WTA

Фото: Леся Цуренко поднялась на 6 позиций в рейтинге WTA (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сохранила позиции в топ-50 обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Бесспорным лидером обновленного рейтинга лучших теннисисток планеты осталась полька Ига Свентек (10365 очков). В тройке сильнейших удержались туниска Онс Жабер и Анетт Контавейт из Эстонии.

В свою очередь 25-летняя Калинина сохранила статус первой ракетки Украины. Она удержалась на 47-й строчке (1091 пункт). Наибольшего прогресса в течение недели достигла Леся Цуренко, которая поднялась вверх на шесть позиций и стала 86-й. Также в первой сотне рейтинга WTA находятся Марта Костюк и Даяна Ястремская.

В скором времени пробиться в топ-100 классификации могут еще две украинки. Совсем рядом с первой сотней рейтинга оказались 20-летняя Дарья Снигур (111-е место) и 28-летняя Екатерина Байндль (125-е место).

Накануне украинка Костюк выиграла турнир в словенском Портороже в парном разряде. Этот триумф в дуэте с Терезой Мартинцовой стал первым во взрослой карьере украинки и позволил ей подняться на 39-ю строчку в парном рейтинге. Лучшая среди украинок там – Людмила Киченок (9-е место).

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ТеннисМарта КостюкДаяна Ястремская