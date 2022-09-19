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Калініна та ще 3 українки зберегли місця в першій сотні рейтингу WTA

Фото: Леся Цуренко піднялася на 6 позицій у рейтингу WTA (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна зберегла позиції у топ-50 оновленої класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Беззаперечним лідером оновленого рейтингу найкращих тенісисток планети залишилася полька Іга Свьонтек (10365 очок). У трійці найсильніших втрималися туніска Онс Жабер і Анетт Контавейт із Естонії.

Натомість 25-річна Калініна зберегла статус першої ракетки України. Вона втрималася на 47-й сходинці (1091 пункт). Найбільшого ж прогресу впродовж тижня досягла Леся Цуренко, яка піднялася вгору на шість позицій і стала 86-ю. Також у першій сотні рейтингу WTA перебувають Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Незабаром пробитися до топ-100 класифікації можуть ще дві українки. Зовсім поруч із першою сотнею рейтингу опинилися 20-річна Дарія Снігур (111-те місце) та 28-річна Катерина Байндль (125-те).

Напередодні українка Костюк виграла турнір у словенському Порторожі в парному розряді. Цей тріумф у дуеті з Терезою Мартінцовою став першим у дорослій кар'єрі українки та дозволив їй піднятися на 39-ту сходинку в парному рейтингу. Найкраща серед українок там – Людмила Кіченок (9-те місце).

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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ТеннисМарта КостюкДаяна Ястремська