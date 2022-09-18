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Украинка Костюк триумфовала на турнире WTA в Словении в паре

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Порторож, Воскресенье 18 сентября 2022 18:43
Украинка Костюк триумфовала на турнире WTA в Словении в паре Фото: Марта Костюк завоевала первый титул в парном разряде (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Победой дуэта в составе Марты Костюк и Терезы Мартинцовой завершился решающий матч теннисного турнира в словенском Портороже в парном разряде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA Slovenia Open, финал, парный разряд

Костюк/Мартинцова – Букса/Михалкова – 2:0 (6:4, 6:0)

Украинско-чешская пара в двух сетах одолела дуэт Кристины Буксы и Терезы Михалковой. Для победы над испанкой со словачкой Костюк и Мартинцова потратили чуть больше часа, отдав соперницам всего 4 гейма.

В стартовом сете лучше начали Букса с Михалковой. Они взяли две подачи и оформили брейк, поведя в счете 3:1. Однако украинка с чешкой сумели вернуться в игру. Сначала они сравняли счет благодаря брейку (4:4), а затем взяли "под ноль" свою подачу и со второй попытки реализовали сет-пойнт на чужой.

А вот во второй партии борьбы фактически не получилось. Костюк и Мартинцова разгромили оппоненток за каких-то 32 минуты. Они выиграли 6 геймов подряд, в том числе и три на подаче Буксы и Михалковой, и легко довели матч до победы.

Для 20-летней украинки этот титул стал первым во взрослой карьере. В октябре прошлого года Костюк в дуэте с соотечественницей Людмилой Киченок дошла до финала турнира в Тенерифе. Там они проиграли паре Эйкери-Перес в двух сетах.

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