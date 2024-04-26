Калініна четвертою з українок вилетіла з Madrid Open

Mutua Madrid Open, 2-й раунд

Доулгайд – Калініна – 2:1 (6:7, 6:2, 6:3)

Українка потужно розпочала, доволі швидко повівши 3:0 з двома брейками. Утім, представниця США не знітилася і відповіла чотирма виграними геймами поспіль. Зав'язалася нервова боротьба, що в підсумку прогнозовано призвела до тай-брейку.

Там Калініна та Доулгайд розіграли схожий сценарій. Спершу попереду була вітчизняна тенісистка, потім – американка. Зрештою, переможницею з ігрових гойдалок вийшла 27-річна українка.

Щоправда, на два роки молодша Доулгайд реваншувалася в другій партії. Вона взяла чотири очки зі старту сету та лише потім дозволила собі трохи розслабитися. Проте, більше двох пунктів Калініній набрати не дозволила та зрівняла рахунок за партіями.

У третьому сеті суперниці йшли нога в ногу до середини відрізку. А от у сьомому геймі Доулгайд додала, а Калініна за нею не встигла. Американська тенісистка спершу оформила брейк, далі взяла "під нуль" власну подачу та закрила матч ще одним очком на подачі українки.