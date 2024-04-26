Калинина четвертой из украинок вылетела с Madrid Open

Mutua Madrid Open 2-й раунд

Доулхайд – Калинина – 2:1 (6:7, 6:2, 6:3)

Украинка мощно начала, довольно быстро поведя 3:0 с двумя брейками. Впрочем, представительница США не сникла и ответила четырьмя выигранными геймами подряд. Завязалась нервная борьба, которая в итоге прогнозируемо привела к тай-брейку.

Там Калинина и Доулхайд разыграли схожий сценарий. Сначала впереди была отечественная теннисистка, затем – американка. В конце концов победительницей из игровых качелей вышла 27-летняя украинка.

Правда, на два года младшая Доулхайд реваншировалась во второй партии. Она взяла четыре очка со старта сета и позже позволила себе немного расслабиться. Однако больше двух пунктов Калининой набрать не позволила и сравняла счет по партиям.

В третьем сете соперницы шли нога в ногу к середине отрезка. А вот в седьмом гейме Доулхайд добавила, а Калинина за ней не поспела. Американская теннисистка сначала оформила брейк, затем взяла "под ноль" собственную подачу и закрыла матч еще одним очком на подаче украинки.