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Калініна четвертою з українок вилетіла з Madrid Open

Мадрид, П'ятниця 26 квітня 2024 17:30
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Калініна четвертою з українок вилетіла з Madrid Open Фото: Ангеліна Калініна не освоїлася на мадридському ґрунті (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Ангеліна Калініна програла американці Керолайн Доулгайд у другому колі престижного турніру в столиці Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Mutua Madrid Open, 2-й раунд

Доулгайд – Калініна – 2:1 (6:7, 6:2, 6:3)

Українка потужно розпочала, доволі швидко повівши 3:0 з двома брейками. Утім, представниця США не знітилася і відповіла чотирма виграними геймами поспіль. Зав'язалася нервова боротьба, що в підсумку прогнозовано призвела до тай-брейку.

Там Калініна та Доулгайд розіграли схожий сценарій. Спершу попереду була вітчизняна тенісистка, потім – американка. Зрештою, переможницею з ігрових гойдалок вийшла 27-річна українка.

Щоправда, на два роки молодша Доулгайд реваншувалася в другій партії. Вона взяла чотири очки зі старту сету та лише потім дозволила собі трохи розслабитися. Проте, більше двох пунктів Калініній набрати не дозволила та зрівняла рахунок за партіями.

У третьому сеті суперниці йшли нога в ногу до середини відрізку. А от у сьомому геймі Доулгайд додала, а Калініна за нею не встигла. Американська тенісистка спершу оформила брейк, далі взяла "під нуль" власну подачу та закрила матч ще одним очком на подачі українки.

До слова, раніше Костюк несподівано програла Шериф у 1/32 фіналу Madrid Open.

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