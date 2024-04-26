Калинина четвертой из украинок вылетела с Madrid Open
Украинка Ангелина Калинина проиграла американке Кэролайн Доулхайд во втором круге престижного турнира в столице Испании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Mutua Madrid Open 2-й раунд
Доулхайд – Калинина – 2:1 (6:7, 6:2, 6:3)
Украинка мощно начала, довольно быстро поведя 3:0 с двумя брейками. Впрочем, представительница США не сникла и ответила четырьмя выигранными геймами подряд. Завязалась нервная борьба, которая в итоге прогнозируемо привела к тай-брейку.
Там Калинина и Доулхайд разыграли схожий сценарий. Сначала впереди была отечественная теннисистка, затем – американка. В конце концов победительницей из игровых качелей вышла 27-летняя украинка.
Правда, на два года младшая Доулхайд реваншировалась во второй партии. Она взяла четыре очка со старта сета и позже позволила себе немного расслабиться. Однако больше двух пунктов Калининой набрать не позволила и сравняла счет по партиям.
В третьем сете соперницы шли нога в ногу к середине отрезка. А вот в седьмом гейме Доулхайд добавила, а Калинина за ней не поспела. Американская теннисистка сначала оформила брейк, затем взяла "под ноль" собственную подачу и закрыла матч еще одним очком на подаче украинки.
К слову, ранее Костюк неожиданно проиграла Шериф в 1/32 финала Madrid Open.
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