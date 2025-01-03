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У Каліфорнії невеликий літак упав на будівлю: є загиблі та поранені

П'ятниця 03 січня 2025 05:30
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У Каліфорнії невеликий літак упав на будівлю: є загиблі та поранені Ілюстративне фото: літак упав через кілька хвилин після зльоту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер у Каліфорнії одномоторний літак зазнав аварії, впавши на будівлю. Унаслідок події є загиблі, а також багато постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За даними поліції Південної Каліфорнії, аварія сталася в місті Фуллертон, штат Каліфорнія, недалеко від муніципального аеропорту.

Федеральне управління цивільної авіації ідентифікувало літак як одномоторний Van's RV-10 і повідомило, що він зазнав аварії близько 14:15 за місцевим часом. За даними онлайн ресурсу FlightAware, літак упав через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Фуллертона.

У поліції повідомили, що внаслідок того, що сталося, двоє людей загинули і 18 дістали поранення після того, як авіатранспорт врізався в промислову будівлю. Травми варіюються від незначних до важких. З-поміж постраждалих, 10 осіб доправили в лікарню. Іншим надали допомогу і відпустили на місці.

Нагадаємо, що за кілька днів до Нового року, 29 грудня, розбився пасажирський літак у Південній Кореї. У нього не відкрилися шасі, він прослизнув за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу. Унаслідок аварії стався вибух. Вижило лише 2 людини з 181.

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