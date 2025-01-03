В Калифорнии небольшой самолет упал на здание: есть погибшие и раненые

В четверг в Калифорнии одномоторный самолет потерпел крушение, упав на здание. В результате происшествия есть погибшие, а также много пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

По данным полиции Южной Калифорнии, авария произошла в городе Фуллертон, штат Калифорния, недалеко от муниципального аэропорта.

Федеральное управление гражданской авиации идентифицировала самолет как одномоторный Van's RV-10 и сообщило, что он потерпел крушение около 14:15 по местному времени. По данным онлайн ресурса FlightAware, самолет упал через несколько минут после вылета из аэропорта Фуллертона.

В полиции сообщили, что в результате случившегося два человека погибли и 18 получили ранения после того, как авиатранспорт врезался в промышленное здание. Травмы варьируются от незначительных до тяжелых. Из числа пострадавших, 10 человек были доставлены в больницу. Остальным оказали помощь и отпустили на месте.