Коли будуть відомі перші результати розслідування авіакатастрофи AZAL: названо терміни

Урядова комісія з розслідування падіння літака "Азербайджанських авіаліній" під Актау вже розпочала роботу. Перші результати представлять протягом 30 днів.

Про це заявив член комісії, віце-міністр транспорту республіки Талгат Ластаєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report .

"Загалом за стандартами протягом 30 днів озвучуються попередні або проміжні результати розслідування", - сказав він.

Віце-міністр уточнив, що зараз триває польовий етап розслідування, тобто збирають фрагменти повітряного судна, відбитки на місці катастрофи літака, знімають зліпки. Речові докази збирають у спеціальному організованому ангарі в аеропорту Актау, де експерти проведуть їхній аналіз.

Ластаєв вважає, що "чорні скриньки" літака, який розбився в Казахстані, покажуть повну ситуацію.