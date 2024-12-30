Коли будуть відомі перші результати розслідування авіакатастрофи AZAL: названо терміни
Урядова комісія з розслідування падіння літака "Азербайджанських авіаліній" під Актау вже розпочала роботу. Перші результати представлять протягом 30 днів.
Про це заявив член комісії, віце-міністр транспорту республіки Талгат Ластаєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report.
"Загалом за стандартами протягом 30 днів озвучуються попередні або проміжні результати розслідування", - сказав він.
Віце-міністр уточнив, що зараз триває польовий етап розслідування, тобто збирають фрагменти повітряного судна, відбитки на місці катастрофи літака, знімають зліпки. Речові докази збирають у спеціальному організованому ангарі в аеропорту Актау, де експерти проведуть їхній аналіз.
Ластаєв вважає, що "чорні скриньки" літака, який розбився в Казахстані, покажуть повну ситуацію.
Падіння літака в Казахстані
Нагадаємо, 25 грудня літак "Азербайджанських авіаліній", який летів із Баку до Грозного, розбився в Казахстані. Виявилося, що борт був пошкоджений російською протиповітряною обороною.
Зараз влада Казахстану проводить розслідування авіакатастрофи.
Раніше стало відомо, що Казахстан відправить "чорні скриньки" літака AZAL до Бразилії.
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