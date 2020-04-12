В Калифорнии на закрытой вечеринке во время карантина убили 6 человек

Фото: Бейкерсфилд (curbed.com)

Среди жертв были несовершеннолетние

В американском городе Бейкерсфилд штата Калифорния произошла стрельба во время карантина на закрытой вечеринке, в результате чего 6 человек были убиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что вечеринка проходила в субботу в одной из квартир города. На месте происшествия полицейские обнаружили шесть жертв, в том числе несовершеннолетних.

"Все пострадавшие были доставлены в местную больницу и получили лечение от травм, которые не были опасны для жизни. Подозреваемыми называют четырех мужчин за рулем белого седана. Никаких арестов пока не было сделано", - говорится в сообщении.

Напомним, Калифорния объявила о введении чрезвычайного положения после первой смерти от коронавируса на территории штата, которая произошла в начале марта. В штате действует указ о карантине, который несколькими днями ранее власти продлили до 15 мая.

Также РБК-Украина писало, что в США впервые в истории ввели режим стихийного бедствия сразу в 50 штатах. В стране резко возросло число жертв коронавируса, что подтолкнуло президента США ввести режим.

Также ранее в США одобрили 661 тысячу кредитов малому бизнесу на общую сумму 168 миллиардов долларов в рамках борьбы с распространением коронавируса.