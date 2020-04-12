ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Калифорнии на закрытой вечеринке во время карантина убили 6 человек

Новости » В мире     12.04.2020 - 12:17
В Калифорнии на закрытой вечеринке во время карантина убили 6 человек
Фото: Бейкерсфилд (curbed.com)

Среди жертв были несовершеннолетние

В американском городе Бейкерсфилд штата Калифорния произошла стрельба во время карантина на закрытой вечеринке, в результате чего 6 человек были убиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что вечеринка проходила в субботу в одной из квартир города. На месте происшествия полицейские обнаружили шесть жертв, в том числе несовершеннолетних.

"Все пострадавшие были доставлены в местную больницу и получили лечение от травм, которые не были опасны для жизни. Подозреваемыми называют четырех мужчин за рулем белого седана. Никаких арестов пока не было сделано", - говорится в сообщении.

Напомним, Калифорния объявила о введении чрезвычайного положения после первой смерти от коронавируса на территории штата, которая произошла в начале марта. В штате действует указ о карантине, который несколькими днями ранее власти продлили до 15 мая.

Также РБК-Украина писало, что в США впервые в истории ввели режим стихийного бедствия сразу в 50 штатах. В стране резко возросло число жертв коронавируса, что подтолкнуло президента США ввести режим.

Также ранее в США одобрили 661 тысячу кредитов малому бизнесу на общую сумму 168 миллиардов долларов в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Калифорния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса В США увеличилось количество пострадавших после сброса топлива на начальные школы
Новости Украины вечеринкаКалифорния
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь