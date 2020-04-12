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У Каліфорнії на закритій вечірці під час карантину вбили 6 чоловік

Новини » В світі     12.04.2020 - 12:17
У Каліфорнії на закритій вечірці під час карантину вбили 6 чоловік
Фото: Бейкерсфілд (curbed.com)

Серед жертв були неповнолітні

В американському місті Бейкерсфілд штату Каліфорнія сталася стрілянина під час карантину на закритій вечірці, в результаті чого 6 людей були вбиті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що вечірка проходила в суботу в одній з квартир міста. На місці події поліцейські виявили шість жертв, в тому числі неповнолітніх.

"Всі постраждалі були доставлені в місцеву лікарню та отримали лікування від травм, які не були небезпечними для життя. Підозрюваними називають чотирьох чоловіків за кермом білого седана. Ніяких арештів поки не було зроблено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Каліфорнія оголосила про введення надзвичайного стану після першої смерті від коронавірусу на території штату, яка відбулася на початку березня. У штаті діє указ про карантин, який кількома днями раніше влада продовжила до 15 травня.

Також РБК-Україна писало, що у США вперше в історії ввели режим стихійного лиха відразу в 50 штатах. У країні різко зросла кількість жертв коронавірусу, що підштовхнуло президента США ввести режим.

Також раніше в США схвалили 661 тисячу кредитів малому бізнесу на загальну суму 168 мільярдів доларів в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

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