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В Калифорнии пожары охватили город, эвакуировали свыше 16 тысяч человек

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Калифорния, Пятница 06 августа 2021 03:35
В Калифорнии пожары охватили город, эвакуировали свыше 16 тысяч человек Фото: пожары бушуют в Калифорнии (abc.com)
Автор: Артур Родивилов

Город Гринвилл, один из первых центров золотодобычи в Калифорнии времен "золотой лихорадки", оказался практически полностью уничтожен лесными пожарами, получившими название "Дикси". В штате эвакуировали 16 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KXTV.

Огонь добрался до деревянных строений города, которые составляли его историческую часть, ночью в четверг, 5 августа. Пожар уничтожил исторические бар, гостиницу, а также одну из городских заправок.

Население составляло 1 129 человек по переписи 2010 года. Пожар "Дикси" охватил территорию в более 112,5 тысячи гектаров.

Напомним, что лесные пожары в США охватили 12 штатов. Некоторые из них объявили о чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. К пожарам привели сильная жара и засуха.

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