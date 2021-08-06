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У Каліфорнії пожежі охопили місто, евакуювали понад 16 тисяч людей

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Каліфорнія, П'ятниця 06 серпня 2021 03:35
У Каліфорнії пожежі охопили місто, евакуювали понад 16 тисяч людей Фото: пожежі вирують в Каліфорнії (abc.com)
Автор: Артур Родивилов

Місто Грінвілл, один з перших центрів золотодобування в Каліфорнії часів "золотої лихоманки", виявився практично повністю знищений лісовими пожежами, що отримали назву "Діксі". У штаті евакуювали 16 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KXTV.

Вогонь дістався до дерев'яних будівель міста, які становили його історичну частину, вночі в четвер, 5 серпня. Пожежа знищила Історичні бар, готель, а також одну з міських заправок.

Населення становило 1 129 осіб за переписом 2010 року. Пожежа" Діксі " охопила територію в понад 112,5 тисячі гектарів.

Нагадаємо, що лісові пожежі в США охопили 12 штатів. Деякі з них оголосили про надзвичайний стан та надзвичайну ситуацію. До пожеж призвели сильна спека і посуха.

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