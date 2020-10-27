В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали более 100 тысяч человек

В Калифорнии (США) продолжают бушевать лесные пожары. Власти эвакуировали свыше 100 тысяч человек в связи с угрозой распространения огня на дома.

Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о двух лесных пожарах, которые возникли в округе Ориндж. Сейчас их общая площадь составляет 33,6 кв. км. Для ликвидации огня уже задействовали около 700 пожарных, двое из которых получили серьезные ожоги.

Отмечается, что в этом году в Калифорнии пожары выжгли рекордные 16,6 тысяч кв. км лесных угодий, уничтожили 10 488 домов, предприятий и других зданий. Также из-за них погиб 31 человек.

Напомним, в конце сентября, в Калифорнии лесные пожары подобрались к домам, в результате чего тысячи людей были эвакуированы.

Кроме того, были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что огонь приблизился к пригороду Лос-Анджелеса.