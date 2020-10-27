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У Каліфорнії через пожежі евакуювали понад 100 тисяч осіб

Автор: Андрій Козловський

У Каліфорнії (США) продовжують вирувати лісові пожежі. Влада евакуювала понад 100 тисяч осіб у зв'язку із загрозою поширення вогню на будинки.

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Про це повідомляє The Guardian.

Мова йде про дві лісові пожежі, які виникли в окрузі Оріндж. Наразі їхня загальна площа становить 33,6 кв. км. Для ліквідації вогню залучили близько 700 пожежників, двоє з яких вже отримали серйозні опіки.

Зазначається, що в цьому році у Каліфорнії пожежі випалили рекордні 16,6 тисяч кв. км лісових угідь, знищили 10 488 будинків, підприємств та інших будівель. Також через них загинула 31 людина.

Нагадаємо, наприкінці вересня, в Каліфорнії лісові пожежі підібралися до будинків, у результаті чого тисячі людей були евакуйовані.

Крім того, були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що вогонь наблизився до передмістя Лос-Анджелеса.

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