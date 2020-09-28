В Калифорнии лесные пожары подобрались к домам. Эвакуированы тысячи людей

Фото: последствия пожаров в Калифорнии (twitter.com/ABCLiz)

В Калифорнии, Соединенные Штаты, продолжают бушевать лесные пожары, которые подобрались к домам. В результате происшествия тысячи людей были эвакуированы.

Об этом сообщает CNN.

За последние сутки огонь охватил более 4 тысяч гектаров.

Один из пожаров полыхает в округе Напа, где расположена одноименная долина, известная на весь мир своими виноградниками и вином, а также в округе Шаста на севере Калифорнии. Ситуация осложняется из-за засушливых погодных условий и сильных ветров.

Более 1,8 тысячи человек были вынуждены эвакуироваться в округе Напа, и еще около 5 тысяч человек, с высокой долей вероятности, должны будут покинуть свои дома. Для них действует уведомление о возможной эвакуации в скором времени.

Всего в этом году в штате разгорелось более 8,1 тысячи природных пожаров, и на данный момент пожарные продолжают борьбу с 25 крупными очагами возгорания.

По данным департамента лесного хозяйства и пожарной защиты Калифорнии, с 15 августа пожары унесли жизни как минимум 26 человек.

Heroes at work. Sent by my sister from some of her fellow firefighters from Bodega Volunteer Fire Dept. Trying to save Rombauer Winery. Video by Captain Boone Vale. pic.twitter.com/8Eww8sH8E4 — Alder Yarrow (@vinography) September 28, 2020

Напомним, пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.

Также были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что огонь начал приближаться к пригороду Лос-Анджелеса.