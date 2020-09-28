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В Калифорнии лесные пожары подобрались к домам. Эвакуированы тысячи людей

Калифорния, Понедельник 28 сентября 2020 21:28
В Калифорнии лесные пожары подобрались к домам. Эвакуированы тысячи людей
Фото: последствия пожаров в Калифорнии (twitter.com/ABCLiz)
Автор: РБК-Украина

В Калифорнии, Соединенные Штаты, продолжают бушевать лесные пожары, которые подобрались к домам. В результате происшествия тысячи людей были эвакуированы.

Об этом сообщает CNN.

За последние сутки огонь охватил более 4 тысяч гектаров.

Один из пожаров полыхает в округе Напа, где расположена одноименная долина, известная на весь мир своими виноградниками и вином, а также в округе Шаста на севере Калифорнии. Ситуация осложняется из-за засушливых погодных условий и сильных ветров.

Более 1,8 тысячи человек были вынуждены эвакуироваться в округе Напа, и еще около 5 тысяч человек, с высокой долей вероятности, должны будут покинуть свои дома. Для них действует уведомление о возможной эвакуации в скором времени.

Всего в этом году в штате разгорелось более 8,1 тысячи природных пожаров, и на данный момент пожарные продолжают борьбу с 25 крупными очагами возгорания.

По данным департамента лесного хозяйства и пожарной защиты Калифорнии, с 15 августа пожары унесли жизни как минимум 26 человек.

Напомним, пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.

Также были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что огонь начал приближаться к пригороду Лос-Анджелеса.

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