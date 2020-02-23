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У Каліфорнії перекинувся автобус, є жертви

Новини » В світі     23.02.2020 - 06:21
У Каліфорнії перекинувся автобус, є жертви
Ілюстративне фото (twitter.com/NorthCountyFire)

В результаті аварії три пасажири померли, 18 людей постраждали

На півночі американського штату Каліфорнія, поблизу населеного пункту Фолбрук, перекинувся автобус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місцевої пожежної служби Twitter

В результаті аваории три пасажири загинули, 18 осіб постраждали і потрапили до лікарні. Всього у момент аварії в автобусі знаходилася 21 людина.

"Ми з жалем повідомляємо, що три людини загинули на місці", - йдеться в повідомленні пожежної служби.

Наголошується, що ДТП призвело до значних перебоїв з рухом на автомагістралі.

Нагадаємо, в канадському Монреалі через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 200 автомобілій. У результаті масштабного ДТП двоє людей загинуло та 90 отримали поранення.

Раніше на трасі Київ-Одеса у ДТП з автобусом постраждали майже 20 осіб. Аварія сталася за участю рейсового автобуса " Одеса-Київ з фурою Volvo.

Також РБК-Україна писало, що на автомагістралі в американському штаті Пенсільванія сталася аварія за участю туристичного автобуса, вантажівки і легкового автомобіля. В результаті аварії п'ятеро людей загинули, ще близько 60 постраждали. Їх доставили в лікарню.

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