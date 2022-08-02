В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение: в чем причина

Соответствующие меры приняли, чтобы обеспечить население вакцинами для борьбы со вспышкой опасной болезни.

"Калифорния срочно работает на всех уровнях правительства, чтобы замедлить распространение оспы обезьян", - говорится в заявлении губернатора.

По его словам, государство позаботится о том, чтобы те, кто подвергается наибольшему риску заболевания, были обеспечены вакцинами и тестами.

К слову, Калифорния стала вторым американским штатом, где объявлено чрезвычайное положение из-за болезни после Нью-Йорка.