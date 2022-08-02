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В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение: в чем причина

Фото: В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 1 августа объявил в штате чрезвычайное положение. Причиной такого решения стала обезьянья оспа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Соответствующие меры приняли, чтобы обеспечить население вакцинами для борьбы со вспышкой опасной болезни.

"Калифорния срочно работает на всех уровнях правительства, чтобы замедлить распространение оспы обезьян", - говорится в заявлении губернатора.

По его словам, государство позаботится о том, чтобы те, кто подвергается наибольшему риску заболевания, были обеспечены вакцинами и тестами.

К слову, Калифорния стала вторым американским штатом, где объявлено чрезвычайное положение из-за болезни после Нью-Йорка.

Напомним, в Испании зафиксировали смерть от оспы обезьян. Вероятно, это первый известный случай смерти от заболевания в Европе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний обезьяньей оспой в мире.

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Оспа обезьян