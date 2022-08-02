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У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан: в чому причина

Фото: У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом 1 серпня оголосив у штаті надзвичайний стан. Причиною такого рішення стала мавпяча віспа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Відповідних заходів вжили, аби забезпечити населення вакцинами для боротьби зі спалахом небезпечної хвороби.

"Каліфорнія терміново працює на всіх рівнях уряду, щоб уповільнити поширення віспи мавп", - мовиться у заяві губернатора.

За його словами, держава подбає про те, щоб ті, хто піддається найбільшому ризику захворювання, були забезпечені вакцинами та тестами.

До слова, Каліфорнія стала другим американським штатом, де оголошено надзвичайний стан через хворобу після Нью-Йорка.

Нагадаємо, в Іспанії зафіксували смерть від віспи мавп. Ймовірно, це перший відомий випадок смерті від захворювання в Європі.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із зростанням захворювань мавпячою віспою у світі.

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Віспа мавп