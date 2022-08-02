В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение: в чем причина
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 1 августа объявил в штате чрезвычайное положение. Причиной такого решения стала обезьянья оспа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Соответствующие меры приняли, чтобы обеспечить население вакцинами для борьбы со вспышкой опасной болезни.
"Калифорния срочно работает на всех уровнях правительства, чтобы замедлить распространение оспы обезьян", - говорится в заявлении губернатора.
По его словам, государство позаботится о том, чтобы те, кто подвергается наибольшему риску заболевания, были обеспечены вакцинами и тестами.
К слову, Калифорния стала вторым американским штатом, где объявлено чрезвычайное положение из-за болезни после Нью-Йорка.
Напомним, в Испании зафиксировали смерть от оспы обезьян. Вероятно, это первый известный случай смерти от заболевания в Европе.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний обезьяньей оспой в мире.