У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Відповідних заходів вжили, аби забезпечити населення вакцинами для боротьби зі спалахом небезпечної хвороби.

"Каліфорнія терміново працює на всіх рівнях уряду, щоб уповільнити поширення віспи мавп", - мовиться у заяві губернатора.

За його словами, держава подбає про те, щоб ті, хто піддається найбільшому ризику захворювання, були забезпечені вакцинами та тестами.

До слова, Каліфорнія стала другим американським штатом, де оголошено надзвичайний стан через хворобу після Нью-Йорка.