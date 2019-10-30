В Калифорнии объявили красный уровень опасности

В штате Калифорния в Соединенных Штатах Америки из-за лесных пожаров объявили красный уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как сообщается, огонь охватил район на западе Лос-Анджелеса и винодельческий округ Сонома на севере штата. Огонь уничтожил и повредил десятки домов, в некоторых районах власти объявили эвакуацию.

Пожарные службы штата предупреждают, что сильный ветер может привести к новым возгораниям, а также помешать тушению существующих. Также было отмечено, что узкие дороги и крутая местность затрудняют пожарным доступ к некоторым участкам.

Напомним, более 180 тыс. человек в Калифорнии были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, которые усилились из-за ветра и опасно засушливыми условиями, которые распространились по всему штату. Пожары стремительно распространяться из-за сильных порывов ветра, которые местами достигают до 38 м/с.

Кроме того, в Лос-Анджелесе из-за пожара эвакуируют более 10 тыс. домов. Пожар вспыхнул и распространился на территории свыше 200 гектаров на покрытых кустарниками холмах вокруг района с одними из самых дорогих домов города.