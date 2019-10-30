В Каліфорнії оголосили червоний рівень небезпеки

В штаті Каліфорнія в Сполучених Штатах Америки з-за лісових пожеж оголосили червоний рівень небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як повідомляється, вогонь охопив район на заході Лос-Анджелеса і виноробний округ Сонома на півночі штату. Вогонь знищив та пошкодив десятки будинків, у деяких районах влада оголосила евакуацію.

Пожежні служби штату попереджають, що сильний вітер може призвести до нових спалахів, а також перешкодити гасіння існуючих. Також було відзначено, що вузькі дороги і крута місцевість ускладнюють пожежним доступ до деяких ділянках.

Нагадаємо, більше 180 тис. чоловік в Каліфорнії були змушені покинути свої будинки через лісові пожежі, які посилилися через вітер і небезпечно посушливими умовами, які поширилися по всьому штату. Пожежі стрімко поширюватися з-за сильних поривів вітру, які місцями досягають до 38 м/с.

Крім того, в Лос-Анджелесі через пожежі евакуювали більше 10 тис. будинків. Пожежа спалахнула і поширився на території понад 200 гектарів на вкритих чагарниками пагорбах навколо району з одними з найдорожчих будинків міста.