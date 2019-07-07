В Калифорнии объявили чрезвычайное положение после второго землетрясения

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате после второго мощного землетрясения. Об этом пишет The Guardian.

Жителей штата призывают быть осторожными и готовиться к возможным новым толчкам.

"Благодарен всем, кто неустанно работает над восстановлением в течение ночи и сегодня утром. Мы должны быть готовы к следующему землетрясению", - сказал губернатор.

Ньюсом также попросил президента подписать соответствующую декларацию, которая позволила бы выделить федеральные средства на поддержку пострадавших общин.

Ранее сообщалось, что ночью в пятницу, 5 июля, в южных районах Калифорнии (США) произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,1 баллов.

РБК-Украина писало, что в Калифорнии в четверг, 4 июля, в пустыне Мохаве, примерно в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов. В результате землетрясения пострадали 15 человек. Власти штата объявили чрезвычайное положение.