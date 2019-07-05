В Калифорнии объявлено ЧП из-за землетрясения

Фото: землетрясение в Южной Калифорнии (apnews.com)

В Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Южной Калифорнии (США) объявлено чрезвычайное положение из-за мощнейшего за последние 20 лет землетрясения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в четверг, 4 июля, в 10:33 (по местному времени) в пустыне Мохаве, примерно в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса, недалеко от города Риджкрест, штат Калифорния.

В результате землетрясения, которое охватило Южную Калифорнию и часть Невады, пострадали 15 человек, их госпитализировали.

Мэр Риджкреста Пегги Бриден заявила, что работники коммунальных служб проводят оценку нарушенных газопроводов и, при необходимости, отключают газ. В свою очередь, губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение для графства Керн, в состав которого, в частности, входит Риджкрест.

Также отмечается, что о произошедшем поинформирован президент США Дональд Трамп.

Отметим, это уже не первое землетрясение в Калифорнии в этом году. Так, 26 июня у побережья американского штата Калифорния была зафиксирована сейсмическая активность мощностью 5,6 баллов.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что у берегов Канады произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5.