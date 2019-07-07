У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан після другого землетрусу

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан у штаті після другого потужного землетрусу. Про це пише The Guardian.

Мешканців штату закликають бути обережними та готуватися до можливих нових поштовхів.

"Вдячний всім, хто невпинно працює над відновлювальними роботам протягом ночі і сьогодні вранці. Ми повинні бути готові до наступного землетрусу", - сказав губернатор.

Ньюсом також попросив президента підписати відповідну декларацію, яка дозволила б виділити федеральні кошти на підтримку постраждалих громад.

Раніше повідомлялося, що вночі в п'ятницю, 5 липня, у південних районах Каліфорнії (США) стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,1 балів.

РБК-Україна писало, що у Каліфорнії в четвер, 4 липня, у пустелі Мохаве, приблизно в 240 км на північний схід від Лос-Анджелеса стався землетрус магнітудою 6,4 балів. В результаті землетрусу постраждали 15 осіб. Влада штату оголосила надзвичайний стан.