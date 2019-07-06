В Калифорнии произошло еще одно мощное землетрясение

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Мощность толчков составила 7,1 баллов

Ночью пятницы, 5 июля, в южных районах Калифорнии (США) произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,1 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, эпицентр подземных толчков находился вблизи города Риджкрест за 240 километров от Лос-Анджелеса. Из-за оперативного срабатывания системы предупреждения власть была готова к новому землетрясению.

Отмечается, что землетрясение вызвало пожары и разрушило некоторые дороги. Также в результате толчков пострадали люди. Точное количество пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калифорнии в четверг, 4 июля, в пустыне Мохаве, примерно в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов. В результате землетрясения пострадали 15 человек. Власти штата объявили чрезвычайное положение.

Отметим, это уже третее землетрясение в Калифорнии в этом году. Так, 26 июня у побережья американского штата Калифорния была зафиксирована сейсмическая активность мощностью 5,6 баллов. Жители американского побережья испытывали средние и сильные подземные толчки. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

РБК-Украина писало, что 21 июня на западе Франции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 баллов. Во французской Национальной сейсмической службе заявили, что эпицентр землетрясения, которое всколыхнуло всю Францию, находился вблизи города Брессюир на западе страны.