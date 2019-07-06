ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Калифорнии произошло еще одно мощное землетрясение

Новости » Происшествия    06.07.2019 - 09:32
В Калифорнии произошло еще одно мощное землетрясение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мощность толчков составила 7,1 баллов

Ночью пятницы, 5 июля, в южных районах Калифорнии (США) произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,1 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, эпицентр подземных толчков находился вблизи города Риджкрест за 240 километров от Лос-Анджелеса. Из-за оперативного срабатывания системы предупреждения власть была готова к новому землетрясению.

Отмечается, что землетрясение вызвало пожары и разрушило некоторые дороги. Также в результате толчков пострадали люди. Точное количество пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калифорнии в четверг, 4 июля, в пустыне Мохаве, примерно в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов. В результате землетрясения пострадали 15 человек. Власти штата объявили чрезвычайное положение.

Отметим, это уже третее землетрясение в Калифорнии в этом году. Так, 26 июня у побережья американского штата Калифорния была зафиксирована сейсмическая активность мощностью 5,6 баллов. Жители американского побережья испытывали средние и сильные подземные толчки. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

РБК-Украина писало, что 21 июня на западе Франции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 баллов. Во французской Национальной сейсмической службе заявили, что эпицентр землетрясения, которое всколыхнуло всю Францию, находился вблизи города Брессюир на западе страны.

В Калифорнии объявлено ЧП из-за землетрясения В США произошло мощное землетрясение
Новости Украины КалифорнияСоединенные Штаты Америкиземлетрясение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь