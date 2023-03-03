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"Калібром" по Росії. Підводний човен ударив ракетою по навчальній цілі в Хабаровському краї

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 07:32
"Калібром" по Росії. Підводний човен ударив ракетою по навчальній цілі в Хабаровському краї Фото: підводний човен РФ ударив ракетою "Калібр" по Хабаровському краю під час навчань (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський підводний човен "Петропавловськ-Камчатський" вдарив ракетою "Калібр" по береговій навчальній цілі на дальності понад тисячу кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Комерсантъ".

Повідомляється, що пуск крилатої ракети "Калібр" здійснювався з підводного положення в неназваному районі Японського моря по цілі, яка розташовувалась на території тактичного поля "Сюркум" у Хабаровському краї.

Дизель-електричний підводний човен "Петропавловськ-Камчатський" - це перший корабель проекту 636.3, який був переданий Тихоокеанському флоту РФ у листопаді 2019 року.

Раніше ми писали, що кораблі російського флоту не запускатимуть свою гіперзвукову ракету нового покоління "Циркон" під час спільних навчань із Південною Африкою та Китаєм.

Також повідомлялося, що в Росії з бойового складу ВМФ вивели важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який є найбільшим у світі з водотоннажності.

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