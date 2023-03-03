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"Калибром" по России. Подлодка ударила ракетой по учебной цели в Хабаровском крае

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Пятница 03 марта 2023 07:32
"Калибром" по России. Подлодка ударила ракетой по учебной цели в Хабаровском крае Фото: подлодка РФ ударила ракетой "Калибр" по Хабаровскому краю в ходе учений (zaxid.net)
Автор: Константин Широкун

Российская подлодка "Петропавловск-Камчатский" ударила ракетой "Калибр" по береговой учебной цели на дальности более тысячи километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сообщается, что пуск крылатой ракеты "Калибр" осуществлялся из подводного положения в неназванном районе Японского моря по цели, которая располагалась на территории тактического поля "Сюркум" в Хабаровском крае.

Дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" – это первый корабль проекта 636.3, которая была передана Тихоокеанскому флоту РФ в ноябре 2019 года.

Ранее мы писали, что корабли российского флота не будут запускать свою гиперзвуковую ракету нового поколения "Циркон" во время совместных учений с Южной Африкой и Китаем.

Также сообщалось, что в России из боевого состава ВМФ вывели тяжелую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.

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