"Калибром" по России. Подлодка ударила ракетой по учебной цели в Хабаровском крае
Российская подлодка "Петропавловск-Камчатский" ударила ракетой "Калибр" по береговой учебной цели на дальности более тысячи километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
Сообщается, что пуск крылатой ракеты "Калибр" осуществлялся из подводного положения в неназванном районе Японского моря по цели, которая располагалась на территории тактического поля "Сюркум" в Хабаровском крае.
Дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" – это первый корабль проекта 636.3, которая была передана Тихоокеанскому флоту РФ в ноябре 2019 года.
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