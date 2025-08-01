У кого день ангела 2 серпня: щемливі привітання для Анни, Василя та інших іменинників
На 2 серпня "припадають" дні ангела Василя, Іванна, Анни, Степана і не тільки. Саме тому важливо підготувати тепле та щемливе привітання, аби не забути побажати іменинникам якнайбільше щастя.
Кого вітати 2 серпня, розповідає РБК-Україна.
У кого день ангела цієї суботи
На привітання з іменинами чекатимуть:
- Василь
- Іван
- Кирило
- Платон
- Роман
- Степан
- Тарас
- Федір
- Юхим
- Ілля
- Ян
- Анна.
10 СМС на день ангела для друзів та колег
Якщо ви хочете привітати з іменинами людину, яку цінуєте та поважаєте, підбирайте побажання так, аби вони були щемливими або трохи жартівливими, життєствердними.
- "З іменинами тебе! Нехай ангел не лише охороняє, а й підказує, коли не варто відповідати на дурні дзвінки"
-
"З днем ангела! Хай твої крила не заважають зачісці, але завжди підтримують у складні моменти"
-
"Сьогодні твій ангел теж святкує. Тож не забудь пригостити його чимось смачним і не псуй йому карму!"
-
"Бажаю, щоб тебе любили не лише люди, а й банківські додатки, будильники й система знижок у супермаркетах"
-
"З іменинами! Хай життя буде як серіал - з легким драматизмом, але завжди з хепіендом"
-
"З днем ангела! Хай цей хлопака з крилами не встигає за всіма твоїми пригодами, але бодай встигає сміятись"
-
"Твій охоронець сьогодні офіційно на зміні! Тож бери торт, святкуй і нічого не бійся"
-
"Нехай у твоєму житті буде більше дива, менше кредитів і стабільно хороший вайфай!"
-
"З іменинами! Бажаю сил як у кави зранку, класного настрою та життя в променях сонця й удачі, яка йде попереду"
-
"Сьогодні ангел каже: Пишаюся тобою! І я теж. Бо ти - чудова людина. Зі святом тебе!".
Щемливі іменні привітання на день ангела
Просто обирайте ім'я іменинника та відправляйте теплі побажання.
- "Василю, будь, як завжди, сильний, щирий, з відкритим серцем і твердим характером. Нехай твій ангел дає наснагу й оберігає на кожному кроці"
- "Іване, з іменинами! Нехай твоя простота буде силою, а віра - компасом. Залишайся справжнім"
- "Кириле, бажаю тобі щодня прокидатися з новими ідеями, а засинати з вдячністю. І нехай твій ангел завжди тримає руку на пульсі!"
- "Платоне, ти людина глибини. Нехай цей день додасть світла й нових сенсів у твоє життя"
- "Романе, нехай твій шлях буде сміливим, а душа відкритою до чудес. День ангела - це ще одна причина пишатися собою.
- "Степане, будь стійкий, як твоя горда хода! Нехай у житті буде менше проблем, більше тепла, а ангел завжди під боком"
- "Тарасе, твоя сила у серці та правді. З іменинами! Хай все, що ти задумав, буде не просто досяжним, а гідним тебе"
- "Федоре, будь таким же надійним, як твоє ім’я звучить. Нехай ангел підкидає приємні сюрпризи та береже твій душевний спокій"
- "Юхиме, у тебе не тільки рідкісне ім’я, а й рідкісна харизма. З іменинами! Бажаю гармонії в серці й фортуни у справах"
- "Ілле, хай твої рішення будуть мудрими, слова - сильними, а день ангела принесе нові надії й несподіване натхнення"
- "Яне, нехай у твоєму житті завжди буде ритм, гармонія й драйв. День ангела - ідеальний час здійснити мрії"
- "Анно, ти - ніжність і сила в одному серці. Хай ангел твій завжди підказує правильний шлях і дарує натхнення щодня".
Вас може зацікавити
- Хто святкує дні ангела в серпні та як називати дитину
- Повний календар свят серпня за ПЦУ
- Коли буде Яблучний Спас у 2025 році.
Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.