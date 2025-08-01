У кого день ангела 2 серпня: щемливі привітання для Анни, Василя та інших іменинників

На привітання з іменинами чекатимуть:

Якщо ви хочете привітати з іменинами людину, яку цінуєте та поважаєте, підбирайте побажання так, аби вони були щемливими або трохи жартівливими, життєствердними.

"З іменинами тебе! Нехай ангел не лише охороняє, а й підказує, коли не варто відповідати на дурні дзвінки"

"З днем ангела! Хай твої крила не заважають зачісці, але завжди підтримують у складні моменти"

"Сьогодні твій ангел теж святкує. Тож не забудь пригостити його чимось смачним і не псуй йому карму!"

"Бажаю, щоб тебе любили не лише люди, а й банківські додатки, будильники й система знижок у супермаркетах"

"З іменинами! Хай життя буде як серіал - з легким драматизмом, але завжди з хепіендом"

"З днем ангела! Хай цей хлопака з крилами не встигає за всіма твоїми пригодами, але бодай встигає сміятись"

"Твій охоронець сьогодні офіційно на зміні! Тож бери торт, святкуй і нічого не бійся"

"Нехай у твоєму житті буде більше дива, менше кредитів і стабільно хороший вайфай!"

"З іменинами! Бажаю сил як у кави зранку, класного настрою та життя в променях сонця й удачі, яка йде попереду"