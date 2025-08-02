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Календарь стрижек на август: все удачные и неудачные дни, когда можно "состричь" счастье

Суббота 02 августа 2025 08:17
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Календарь стрижек на август: все удачные и неудачные дни, когда можно "состричь" счастье Когда можно стричься в августе (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что стрижка по лунному календарю поможет улучшить волосы, но только если делать это в удачные дни. Также существуют неблагоприятные периоды, когда смена прически может лишь огорчить.

Когда стричься в августе по лунному календарю, рассказывает РБК-Украина.

Как выбирать день стрижки по лунному календарю по лунному календарю

Стрижка на Восходящую Луну (от Новолуния до Полнолуния) подходит тем, кто хочет активных изменений. Волосы будут быстро расти, а результат изменений не разочарует. Полнолуние - самая мощная фаза для обновления, прическа набирает яркости и объема.

Стрижка на убывающую Луну подойдет тем, кто хочет, чтобы прическа долго держала форму. Волосы растут медленнее, но становятся гуще и сильнее.

Стрижка на Новолуние возможна, но это очень особенный день. Обычно смена прически бывает радикальной и дарит кардинальное обновление.

Благоприятные дни августа 2025 года для стрижки

  • 1-3 августа. Стрижка сделает волосы здоровыми.

  • 5-7 августа. Идеально для стрижек, которые должны принести новую энергию и уверенность.

  • 9 августа (Полнолуние в Водолее). Лучший день для запуска нового цикла волос.

  • 25-29 августа. Идеальный период для долговременных результатов роста и обновления структуры волос.

  • 30-31 августа. Хорошее время для обновления, изменения формы или цвета.

Неудачные дни для стрижки в августе

Из-за слабого энергетического фона или рисков нестабильности на эти даты лучше не планировать поход к парикмахеру.

  • 8 августа. Эмоциональный фон нестабилен, можно "состричь" счастье.

  • 10-14 августа. Волосы растут медленнее, возможны ошибки, стрижка и окрашивание принесут неожиданный результат.

  • 16 августа. Это день, когда лучше вообще ничего в себе не менять.

  • 22-24 августа. Волосы будут ломкими, а стрижка может быть неудачной.

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При создании материала были использованы источники: лунный календарь, Joy Pup.

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