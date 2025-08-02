Календарь стрижек на август: все удачные и неудачные дни, когда можно "состричь" счастье
Считается, что стрижка по лунному календарю поможет улучшить волосы, но только если делать это в удачные дни. Также существуют неблагоприятные периоды, когда смена прически может лишь огорчить.
Когда стричься в августе по лунному календарю, рассказывает РБК-Украина.
Как выбирать день стрижки по лунному календарю по лунному календарю
Стрижка на Восходящую Луну (от Новолуния до Полнолуния) подходит тем, кто хочет активных изменений. Волосы будут быстро расти, а результат изменений не разочарует. Полнолуние - самая мощная фаза для обновления, прическа набирает яркости и объема.
Стрижка на убывающую Луну подойдет тем, кто хочет, чтобы прическа долго держала форму. Волосы растут медленнее, но становятся гуще и сильнее.
Стрижка на Новолуние возможна, но это очень особенный день. Обычно смена прически бывает радикальной и дарит кардинальное обновление.
Благоприятные дни августа 2025 года для стрижки
- 1-3 августа. Стрижка сделает волосы здоровыми.
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5-7 августа. Идеально для стрижек, которые должны принести новую энергию и уверенность.
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9 августа (Полнолуние в Водолее). Лучший день для запуска нового цикла волос.
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25-29 августа. Идеальный период для долговременных результатов роста и обновления структуры волос.
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30-31 августа. Хорошее время для обновления, изменения формы или цвета.
Неудачные дни для стрижки в августе
Из-за слабого энергетического фона или рисков нестабильности на эти даты лучше не планировать поход к парикмахеру.
- 8 августа. Эмоциональный фон нестабилен, можно "состричь" счастье.
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10-14 августа. Волосы растут медленнее, возможны ошибки, стрижка и окрашивание принесут неожиданный результат.
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16 августа. Это день, когда лучше вообще ничего в себе не менять.
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22-24 августа. Волосы будут ломкими, а стрижка может быть неудачной.
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При создании материала были использованы источники: лунный календарь, Joy Pup.